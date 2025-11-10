قرار من القضاء بشأن محاكمة 23 متهماً بـ"خلية اللجان النوعية"

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 23 متهماً في قضية "اللجان النوعية" بمدينة نصر، رقم 18739 لسنة 2024، لجلسة 26 يناير لمرافعة النيابة.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2020 حتى 21 سبتمبر 2021، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، ونشر الرعب، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين، وذلك ضمن جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما ارتكب المتهمون الأول والثاني ومن التاسع عشر حتى الأخير جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة وتوفير أموال وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات للجماعة الإرهابية.

