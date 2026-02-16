إعلان

بيان عاجل من الداخلية بشأن تعدي شخص بالضرب على مسن داخل محله في الشرقية


كتب- محمد الصاوي:

01:46 ص 16/02/2026

وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخص بالتعدي بالضرب على "مسن" داخل المحل الخاص به بالشرقية.

وأضافت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من "موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم" بقيام خطيب كريمته سابقا "مندوب مبيعات- مقيم بذات الدائرة" بالتعدي عليه بالضرب دون إصابات لخلافات بينهما، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

وأشارت إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية واقعة التعدي على مسن الشرقية الشرقية أمن الشرقية

