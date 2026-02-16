السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

الرياض- (د ب أ)

أكَّدت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة بعد قرار تل ابيب بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، "عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وجددت السعودية "رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدقت على قرار يسمح لها بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.