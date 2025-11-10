النيابة الإدارية تتابع إشراف أعضائها على انتخابات مجلس النواب 2025

كتب- أحمد أبو النجا:

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اجتماعًا صباح اليوم الاثنين، لمتابعة أعمال أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت صباح اليوم في عدد من محافظات الجمهورية.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن رئيس الهيئة شدد خلال الاجتماع على أهمية الدور الرقابي لأعضاء النيابة الإدارية المشرفين على اللجان العامة والفرعية، مؤكدًا ضرورة متابعة غرفة العمليات المركزية بالهيئة لأعمالهم ميدانيًا، وتقديم الدعم الكامل لهم بما يضمن أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

وفي سياق متصل، أجرى المستشار محمد الشناوي اتصالًا هاتفيًا للاطمئنان على عضوي النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على لجنتين فرعيتين بمحافظة أسوان، بعد تعرضهما لحادث سير صباح اليوم أثناء توجههما إلى مقري اللجنتين، حيث يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهما الصحية مستقرة.

ووجّه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي، تقديرًا للجهود الكبيرة المبذولة في إدارة العملية الانتخابية ومتابعة رؤساء اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، وتذليل كافة العقبات لضمان خروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.