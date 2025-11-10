كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزتها هاتف محمول، تبين فحصه احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، اعترفت بأنها قامت بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

