تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 أشخاص، بينهم 2 لهما معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمحافظة المنيا.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام المتهمين، المقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة، بالتواصل مع المواطنين هاتفياً وانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بعدد من البنوك، بزعم تحديث البيانات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح ومساعدات مالية، مستدرجين ضحاياهم للإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم 15 هاتفاً محمولاً، تبين بفحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى 31 شريحة هاتف محمول مفعل على إحداها محفظة إلكترونية، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهم.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم 21 واقعة نصب بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



