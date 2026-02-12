ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بأسلوب التحميل على سيارة نقل بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مستقلي سيارة ربع نقل بسرقة دراجتين ناريتين بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول طنطا بلاغاً من مشرف أمن بإحدى الشركات، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، باكتشافه سرقة دراجته النارية وأخرى "لا يعلم مالكها"، أثناء تواجدهما أمام مقر الشركة محل عمله بدائرة القسم.

ومن خلال التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها ومستقليها وعددهم 5 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب تحميلها على سيارة ربع نقل والهروب بها. وبإرشادهم، تم ضبط الدراجتين الناريتين المستولى عليهما.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يوافق على منح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية





قرار من النيابة بشأن متهم بإدارة نادي صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة





من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟



