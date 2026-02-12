إعلان

قرار من الجنح بشأن "مستريح السيارات" في قضية جديدة

كتب : أحمد عادل

01:47 م 12/02/2026 تعديل في 01:48 م

أمير هلالي - مستريح السيارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، استئناف أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد، لجلسة 25 مارس المقبل، لضم مفردات القضية.

وكانت عاقبت محكمة الجنح المتهم، بالحبس 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك لأحد الضحايا، وكفالة مالية 400 ألف جنيه.

يُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة 7 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في اتهامه بغسل الأموال.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه.

وادعى المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا مستريح السيارات، بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد رجل الأعمال أمير الهلالي، في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

7b9402fd-a1d6-4725-a237-147893eab2ec

المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا مستريح السيارات

اقرأ أيضًا:

مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يوافق على منح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية

قرار من النيابة بشأن متهم بإدارة نادي صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة

من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستريح السيارات أمير هلالي محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" في بنها -صور
أخبار المحافظات

وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" في بنها -صور

متحدّية تحذيرات ترامب.. روسيا تخطط لإرسال شحنات نفط إلى كوبا
شئون عربية و دولية

متحدّية تحذيرات ترامب.. روسيا تخطط لإرسال شحنات نفط إلى كوبا
"مش مفهوم.. المفروض يكون السابع".. حازم إمام يعلق على فوز الزمالك
رياضة محلية

"مش مفهوم.. المفروض يكون السابع".. حازم إمام يعلق على فوز الزمالك
نجاة أبوي النبي.. فيديو يثير الجدل في مصر والأزهر يرد ويحذر من هذا الأمر
أخبار

نجاة أبوي النبي.. فيديو يثير الجدل في مصر والأزهر يرد ويحذر من هذا الأمر
أول صور للسوق الحضاري بشارع العريش في الجيزة قبل افتتاحه رسميًا
أخبار مصر

أول صور للسوق الحضاري بشارع العريش في الجيزة قبل افتتاحه رسميًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
نشاط للرياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة