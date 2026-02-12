قرار من الجنح بشأن "مستريح السيارات" في قضية جديدة

أجلت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، استئناف أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد، لجلسة 25 مارس المقبل، لضم مفردات القضية.

وكانت عاقبت محكمة الجنح المتهم، بالحبس 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك لأحد الضحايا، وكفالة مالية 400 ألف جنيه.

يُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة 7 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في اتهامه بغسل الأموال.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه.

وادعى المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا مستريح السيارات، بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد رجل الأعمال أمير الهلالي، في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا مستريح السيارات

اقرأ أيضًا:

مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يوافق على منح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية

قرار من النيابة بشأن متهم بإدارة نادي صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة

من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟