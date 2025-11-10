إعلان

ضبط 1531 مخالفة في النقل و1037 قضية سرقة كهرباء خلال يوم

كتب : علاء عمران

01:47 م 10/11/2025

الأمن الاقتصادي - أرشيفية

تواصل وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها، كثفت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي جهودها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة أن جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن قيام الإدارة بحملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1531 قضية متنوعة، وضبط 1037 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لضمان السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الحملات الأمنية وزارة الداخلية سرقة كهرباء

