ضبط شخصين لممارسة أعمال الفجور بالإعلان عبر تطبيق هاتفي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لإعلانهما عن أعمال الفجور عبر تطبيقات الهاتف بمحافظة الإسكندرية.

كانت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام شخصين باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نفسيهما لممارسة أعمال الفجور.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان، حيث أظهر الفحص الفني احتواءهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.