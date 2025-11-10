إعلان

ضبط شخصين لممارسة أعمال الفجور بالإعلان عبر تطبيق هاتفي

كتب : علاء عمران

12:26 م 10/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لإعلانهما عن أعمال الفجور عبر تطبيقات الهاتف بمحافظة الإسكندرية.
كانت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام شخصين باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نفسيهما لممارسة أعمال الفجور.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان، حيث أظهر الفحص الفني احتواءهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تطبيق هاتفي الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة "صور حريق هائل بالمتحف المصري الكبير".. مصادر تكشف
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)