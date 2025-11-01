إعلان

سائق "تروسيكل" يحمل طلاب مدارس بالصندوق الخلفي.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

03:27 م 01/11/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد مركبة "تروسيكل" يقوم بتحميل عدد من طلاب المدارس في الصندوق الخلفي للمركبة معرضًا حياتهم للخطر بالقاهرة.

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد المركبة، وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة).

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تروسيكل قسم شرطة حدائق القبة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة