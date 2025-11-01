سائق "تروسيكل" يحمل طلاب مدارس بالصندوق الخلفي.. والداخلية تتحرك

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد مركبة "تروسيكل" يقوم بتحميل عدد من طلاب المدارس في الصندوق الخلفي للمركبة معرضًا حياتهم للخطر بالقاهرة.

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد المركبة، وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة).

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

