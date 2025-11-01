فيديو صادم | طلاب يلقون "قطة" في النيل.. والداخلية تتحرك

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يقوم بإلقاء "هرة" في نهر النيل أثناء وجوده برفقة أصدقائه بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 طلاب مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وبمواجهتهم، اعترف أحدهم بأنه ألقى القطة في قطعة أرض فضاء خلف أحد المحال بدائرة القسم، بينما قام آخر بتصوير الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد المزاح فقط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

