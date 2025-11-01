ضربة قوية من الداخلية.. تنفيذ 61 ألف حكم وضبط مئات القضايا الجنائية

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف المحافظات، لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط حائزي الأسلحة والمخدرات وتنفيذ الأحكام القضائية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت الحملات في تنفيذ 61 ألفًا و275 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 264 قضية مخدرات تورط فيها 307 متهمين، كما تم ضبط 86 قطعة سلاح ناري بحوزة 80 شخصًا.

وضبطت الأجهزة الأمنية كميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت أكثر من 352 كيلوجرامًا من الحشيش، و96 كيلوجرامًا من الهيدرو، و41 كيلوجرامًا من الهيروين، و28 كيلوجرامًا من البانجو، و20 كيلوجرامًا من الآيس، إضافة إلى كميات من الإستروكس والشابو والكوكايين والفودو والأقراص المخدرة.

وفي إطار جهود مكافحة البلطجة وضبط الهاربين، ألقت القوات القبض على 19 بلطجيًا و15 متهمًا هاربًا، كما تم ضبط 245 دراجة نارية مخالفة، و25731 مخالفة مرورية متنوعة.

كما كشفت حملات فحص السائقين عن 11 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة على الطرق السريعة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط وملاحقة الخارجين عن القانون وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا