اختتام المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب بتوصيات لتعزيز التعاون الأمني

اختتم المؤتمر العربي الثامن والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله، بإصدار مجموعة من التوصيات المهمة التي تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة.

وشهد المؤتمر، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مشاركة واسعة من ممثلي وزارات الداخلية العربية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشروعات الاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون.

وناقش المشاركون أبرز المستجدات المتعلقة بالإرهاب وأساليبه الجديدة، مع التركيز على ظاهرة “الذئاب المنفردة”، واستخدام الطائرات المسيرة ومواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في تنفيذ وتجنيد العناصر الإرهابية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذه الظواهر، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية وتكثيف التعاون الجماعي والثنائي لمنع وقوع العمليات الإرهابية.

كما أعرب المشاركون عن إدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مؤكدين ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للتعامل مع هذه الانتهاكات.

واستعرضت الوفود تجارب الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والتطرف، ونتائج اللقاءات الإقليمية والدولية في هذا المجال، مع الدعوة للاستفادة من تلك التجارب ودعم المشاركة الفاعلة في جميع المبادرات الدولية لمكافحة التطرف.

ومن المقرر أن ترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التوصيات إلى الدورة المقبلة للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن تنفيذها.