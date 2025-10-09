إعلان

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة زعمت اقتحام الشرطة منزلها بالمنوفية

كتب : علاء عمران

04:09 م 09/10/2025

المتهمة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعت خلاله سيدة أن قوة أمنية اقتحمت منزلها بمحافظة المنوفية دون وجه حق.

وتبين من الفحص أن السيدة، وهي ربة منزل مقيمة بمركز الشهداء، اختلقت الواقعة بالكامل، ونشرت المقطع بقصد زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر صفحتها.

وأوضحت التحقيقات أن ما حدث يعود لأكثر من عام، عندما طرقت قوة أمنية باب منزلها بطريق الخطأ أثناء تنفيذ مأمورية لضبط أحد المطلوبين من جيرانها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أجهزة الأمن الداخلية ادعاء سيدة المنوفية

