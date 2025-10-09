تأجيل محاكمة شيرين عبدالوهاب في اتهامها بسب مدير حساباتها



قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب إداريًا، في اتهامها بسب وقذف مدير حساباتها.



واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة لطلبات محامي المجني عليه خلال جلسة المحاكمة، وادعى المجني عليه مدنيًا بـ200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت جهات التحقيق أسندت إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب تهمة سب وقذف مدير حساباتها.



وقررت جهات التحقيقات إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة بعدما وقعت خلافات بين الفنانة شيرين عبدالوهاب ومدير حساباتها؛ حيث تطور الأمر إلى تحرير محضر ضد الفنانة بتهمة السب والقذف.



