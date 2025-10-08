طعنة في الصدر.. تفاصيل العثور على جثة شاب بمنشأة القناطر

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شاب عُثر عليه مقتولًا بطعنة نافذة داخل إحدى القرى التابعة لمركز منشأة القناطر، لبيان أسباب الوفاة وتوقيتها، كما كلفت المباحث بسرعة ضبط الجاني واستكمال التحريات حول ملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم بعدما كشفت التحريات هويته، وطلبت تقرير الطب الشرعي، كما قررت استدعاء شهود الواقعة لسماع أقوالهم، وطلب تحريات المباحث حول وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة شاب يُدعى "ج. م" داخل إحدى القرى، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته على الفور.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني ومعاينة المكان، فيما تبين من الفحص المبدئي أن المجني عليه لفظ أنفاسه في الحال متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة شخص تم تحديد هويته، وجارٍ ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة التفاصيل وملابسات الحادث.