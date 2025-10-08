"خدوا تليفونه فأنهى حياته".. تفاصيل وفاة طفل في الوراق

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة شمال الجيزة بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، عُثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة الوراق، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي المبدئي الذي أكد خلو الواقعة من أي شبهة جنائية.

كما قررت النيابة استدعاء والدة الطفل لسماع أقوالها في الحادث، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وظروفها، لبيان ما إذا كان هناك أي تقصير أو تحريض أدى إلى وقوعها.

وتبين من التحقيقات الأولية أن مشادة نشبت بين الطفل ووالدته بسبب مصادرة هاتفه المحمول، بعد رفضه الذهاب إلى المدرسة، ما دفعه إلى دخول غرفته في حالة غضب شديدة، وانتهى الأمر بإقدامه على الانتحار شنقًا.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ عقب تلقي قسم الوراق إخطارًا بالعثور على الجثمان، وتبين من المعاينة وجود آثار خنق حول الرقبة دون أي علامات مقاومة أو اشتباه جنائي.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الطفل، الذين أكدوا أن ما حدث كان نتيجة انفعال مفاجئ، مؤكدين عدم اتهامهم لأي شخص بالتسبب في وفاته.