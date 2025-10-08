12 مصابا في انقلاب ميكروباص بالقناطر الخيرية

تابعنا على

أصيب 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالقليوبية مساء الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القناطر الخيرية.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

نتج عن الحادث سقوط 12 مصابا نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجنب ونش تابع للمرور حطام الحادث نهر الطريق.