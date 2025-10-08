النيران التهمت عقارين ومخزن.. التفاصيل الكاملة لحريق الحرفيين

أول تعليق من عصام صاصا بعد إخلاء سبيله في خناقة "ملهى ليلي" بالمعادي

17 متهمًا و24 حدثًا.. سقوط عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق هائل شبّ داخل مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام، بعدما امتدت ألسنة اللهب إلى عقارين مجاورين، وأسفر الحريق عن خسائر مادية فادحة دون وقوع أي إصابات بشرية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق ضخم في أحد المخازن بمنطقة الحرفيين، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المباني والمحال المجاورة، ونجحت في السيطرة الكاملة على النيران بعد جهود استمرت لساعات.

وكشفت التحريات الأولية أن النيران بدأت من داخل مخزن لقطع غيار السيارات، قبل أن تمتد بفعل شدة الاشتعال إلى عقارين متجاورين، مما تسبب في تدمير أجزاء كبيرة من المخزن والتهم محتوياته بالكامل.

وأكدت الأجهزة الأمنية عدم وجود أي خسائر في الأرواح أو إصابات، مشيرةً إلى أن الحريق خلّف خسائر مادية جسيمة، وجارٍ انتداب المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه.