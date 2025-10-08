ضبط قائد سيارة صدم شخصًا في شرم الشيخ وهرب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام سيارة بالاصطدام به أثناء سيره بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، تلقى قسم شرطة أول شرم الشيخ بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرضه لحادث اصطدام من قِبل سيارة ملاكي مجهولة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة، فيما فرّ قائد السيارة من موقع الحادث.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه عاطل مقيم بذات الدائرة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وعلل هروبه من مكان الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.