بيان رسمي.. الداخلية تكشف ماذا حدث في مشاجرة عصام صاصا أمام ملهى ليلي؟

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مشاجرة شهدها أحد الملاهي الليلية بالقاهرة وتورط فيها مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تبين من الفحص أنه بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا بوقوع مشاجرة أمام ملهى ليلي، بين طرف أول مكوّن من 11 شخصًا من العاملين بالملهى (أُصيب أحدهم بجروح)، وطرف ثانٍ مكوّن من 5 أشخاص من رواد الملهى من بينهم المطرب الشعبي عصام صاصا (أُصيب أحدهم أيضًا).

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب رفض العاملين دخول الطرف الثاني دون تفتيش، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك استخدمت فيه أسلحة بيضاء وعصي خشبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.