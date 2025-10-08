إعلان

اشتباك أمام مدرسة بالتجمع الخامس.. ضبط 6 طلاب اعتدوا على زملائهم بسبب خلافات

كتب : علاء عمران

01:42 م 08/10/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة تعدي مجموعة من الطلاب على آخرين أمام إحدى المدارس بمنطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة.
تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، باصطحاب 4 من أبنائهم المصابين بكدمات وسحجات، اتهموا خلاله 6 طلاب مقيمين بالقاهرة، بالاعتداء على أبنائهم بالسب والضرب أمام المدرسة، بسبب خلافات سابقة بينهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقرّوا بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات المذكورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية التجمع الخامس خلافات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل