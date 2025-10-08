كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة تعدي مجموعة من الطلاب على آخرين أمام إحدى المدارس بمنطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، باصطحاب 4 من أبنائهم المصابين بكدمات وسحجات، اتهموا خلاله 6 طلاب مقيمين بالقاهرة، بالاعتداء على أبنائهم بالسب والضرب أمام المدرسة، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقرّوا بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات المذكورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.