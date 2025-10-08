نص كلمة وزير الداخلية في احتفال تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وذلك بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة.

وألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمة بهذه المناسبة، استهلها بتوجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم يأتي مواكبًا للذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي جسدت إرادة الشعب المصري وقدرته على الحفاظ على الهوية الوطنية وصون السيادة على امتداد الوطن.

وقال وزير الداخلية إن خريجي أكاديمية الشرطة يصطفون اليوم أمام الرئيس في شموخ وصلابة، وقد تسلحوا بالعلم وتزودوا بالقدرات الفنية، استعدادًا لأداء واجبهم الوطني في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وأضاف: "يأتي احتفالنا اليوم ليجسد مسيرة التطوير التي تشهدها وزارة الداخلية في إعداد رجل شرطة عصري، قادر على أداء رسالته النبيلة، مستندًا إلى العلم والاحتراف، وملتزمًا بسيادة القانون".

وأكد الوزير أن احتفال هذا العام يتزامن مع مرور خمسين عامًا على إنشاء أكاديمية الشرطة، التي اتخذت منذ تأسيسها نهجًا واضحًا لإعداد رجل شرطة متكامل علميًا وفنيًا، مشيرًا إلى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت نقلة نوعية في منظومة التدريب والتأهيل الشرطي بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، حيث تم إدخال برامج علمية متطورة تجمع بين المهارات التخصصية والمؤهلات الأكاديمية، وتعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الأكاديمية أتاحت الالتحاق بها لخريجي كليات الحقوق وخريجات كليات التربية الرياضية، ومنحهم درجة الماجستير في العلوم القانونية والمجالات المرتبطة بالعمل الأمني، إلى جانب دعم المناهج الدراسية بدورات متقدمة في اللغات الأجنبية، بما يواكب التطور المتسارع في آليات العمل الأمني.

وأشار الوزير إلى أن أجهزة الوزارة تواصل أداء رسالتها في تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على مقدرات الوطن، والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة، ورصد وتقويض التنظيمات الإرهابية ومنابع تمويلها، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تواجه بحسم محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من استقرار البلاد، وإعادة تصدير العنف والإرهاب، واستهداف وعي الشباب بحملات التضليل والشائعات.

وأكد اللواء محمود توفيق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث منظومتها التدريبية وتعميم استخدام التقنيات الحديثة في مختلف قطاعاتها، حيث تم إعداد برامج دراسية متخصصة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ومن المقرر البدء في تدريسها لطلبة الأكاديمية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي.

ووجه وزير الداخلية التحية والتقدير لأجهزة الدولة التي تتعاون مع الوزارة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، كما وجه التحية والوفاء لأرواح شهداء الشرطة والقوات المسلحة، والدعاء للمصابين بتمام الشفاء.

وفي ختام كلمته، وجّه الوزير التهنئة لأولياء أمور الخريجين، مؤكدًا أن أبناءهم ينضمون اليوم إلى صفوف رجال الشرطة، لحمل رسالة نبيلة تتطلب الصدق في الأداء والإخلاص في العطاء، والإعلاء من سيادة القانون، والتفاني في حماية أمن الوطن والمواطن.

واختتم اللواء محمود توفيق كلمته بتجديد العهد للرئيس عبدالفتاح السيسي على مواصلة الجهد والعطاء، والتصدي بكل حسم لكل ما يهدد أمن الوطن والمواطن، قائلًا: "تحيا مصر آمنة مطمئنة.. تحت قيادتكم الرشيدة، بإذن الله".

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل