أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن أجهزة الوزارة تتصدى بحسم لحملات التضليل ومحاولات نشر الشائعات التي تستهدف وعي الشباب والنيل من استقرار الوطن، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ومن يأتمر بتوجهاتها يسعون لإعادة تصدير العنف والإرهاب واستغلال وسائل الإعلام المضللة للترويج لأفكارهم الهدامة.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته في احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة لرصد وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومنابع تمويلها، وإفشال مخططاتها الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.



وأشار الوزير إلى أن وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضد الوطن، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة تلك المحاولات، مؤكدًا أن الشرطة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الأمن الفكري والتوعوي وتحصين الأجيال الجديدة من مخاطر الفكر المتطرف وحملات التضليل الإعلامي.

