لقى 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، اليوم الأربعاء، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية، وذلك خلال حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

كانت وزارة الداخلية قد واصلت توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية والعناصر الجنائية من جالبي ومتجري المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية في نطاق عدة محافظات، من بينها الشرقية، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية أمنية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادلتهم الشرطة النيران، مما أسفر عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم في قضايا "قتل – مخدرات – سلاح".

كما أسفرت الحملة عن ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم: قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – أيس – هيروين)، و35 ألف قرص مخدر، و12 قطعة سلاح ناري متنوعة.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 109 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.