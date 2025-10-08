محاكمة ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا اليوم

كتب- مصراوي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق؛لاتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا عبر أحد القنوات الفضائية.

وكانت النيابة العامة، أحالت البلاغ المقدم من المحامي أحمد العدوي وكيلًا عن الحكم محمود البنا، يتهم فيه أحمد حسام ميدو بالتشهير إلى المحكمة الاقتصادية.

وفي وقت سابق النيابة العامة أمرت إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، على ذمة التحقيقات في اتهامه بسبّ وقذف الحكم محمود البنا، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعد الاستماع لأقواله.

