كنز تحت التراب.. ضبط 500 قطعة أثرية بحوزة مزارع ببني سويف

كتب : مصراوي

06:39 م 07/10/2025

المتهم

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار عن نشاط مريب لمزارع يقيم بمحافظة بني سويف، يُشتبه في حيازته لقطع أثرية بغرض الإتجار.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المزارع داخل مسكنه، وبحوزته 533 قطعة أثرية متنوعة، شملت تماثيل وتمائم وعملات معدنية.

بمواجهته، اعترف بحيازتها بقصد الإتجار، مشيرًا إلى أنه حصل عليها من أعمال حفر وتنقيب غير مشروع داخل منطقة بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف.

وبعرض المضبوطات على الجهات الأثرية المختصة، أكدت أن معظمها قطع أصلية تعود لعصور قديمة، بينما وُجد عدد محدود منها يُشتبه في أثريته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

آثار قطع أثرية بني سويف الأمن العام

