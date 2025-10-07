كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 22 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً باسم "الهيكل الإداري للإخوان".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادات داخل الجماعة الإرهابية التي تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة السلطات العامة من أداء مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون. وكانت الجماعة تستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافها، حيث تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة.

أما المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير، فانضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث وحتى العاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، إضافة إلى العشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وذلك بجمعهم وحيازتهم ونقلهم وتمويلهم الجماعة ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمليات إجرامية.