إعلان

الهيكل الإداري للإخوان.. 22 متهماً أمام القضاء بتهم الإرهاب وتمويل الجماعة

كتب : صابر المحلاوي

10:10 ص 07/10/2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- صابر المحلاوي:
تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 22 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً باسم "الهيكل الإداري للإخوان".
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادات داخل الجماعة الإرهابية التي تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة السلطات العامة من أداء مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون. وكانت الجماعة تستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافها، حيث تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة.
أما المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير، فانضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث وحتى العاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، إضافة إلى العشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وذلك بجمعهم وحيازتهم ونقلهم وتمويلهم الجماعة ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمليات إجرامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيكل الإداري للإخوان تمويل الجماعة جماعة إرهابية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اليوم.. إقامة عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم بمسقط رأسه ببني عامر في الشرقية