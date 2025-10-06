الداخلية تداهم مقهى حوله صاحب وكرًا لتعاطي المخدرات في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإدارة مقهى لتعاطي المواد المخدرة بمحافظة دمياط.

بالفحص والتحريات الدقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وعددهم أربعة أشخاص، لثلاثةٍ منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط.

وبحوزتهم تم العثور على الأدوات المستخدمة في تعاطي المواد المخدرة، وكمية من تلك المواد. وبمواجهتهم، أقر أحدهم بملكيته للمقهى، الذي تبين إدارته دون ترخيص، كما أقر الآخرون بترددهم عليه بغرض تعاطي المواد المخدرة.