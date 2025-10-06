إعلان

مشادة مرور تتحول إلى مشاجرة بالأيدي في دمياط

07:00 م 06/10/2025

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من اعتداء آخرين عليه وأسرته بالسب والضرب بدمياط.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة رأس البر من شخص بتضرره من قائد سيارة ملاكى وبرفقته 3 أشخاص لتعديهم بالسب والضرب عليه دون حدوث ثمة إصابات ومحاولتهم تنتزاع هاتفه المحمول من يده حال قيامه بتصويرهم.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات حول أولوية المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

