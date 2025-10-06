مشادة مرور تتحول إلى مشاجرة بالأيدي في دمياط

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من اعتداء آخرين عليه وأسرته بالسب والضرب بدمياط.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة رأس البر من شخص بتضرره من قائد سيارة ملاكى وبرفقته 3 أشخاص لتعديهم بالسب والضرب عليه دون حدوث ثمة إصابات ومحاولتهم تنتزاع هاتفه المحمول من يده حال قيامه بتصويرهم.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات حول أولوية المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.