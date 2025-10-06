بعد القبض عليه هناك.. ضحايا "مستريح السيارات" يناشدون الإمارات تسليمه إلى

كتب – علاء عمران:

اختتمت وزارة الداخلية فعاليات الدورة التدريبية رقم 27 في مجال "حماية المدنيين بمناطق الصراع"، والتي استضافها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وشارك في الدورة 22 متدربًا من الكوادر الأمنية الإفريقية يمثلون 17 دولة، وتناولت كيفية تنفيذ مهام حماية المدنيين في مناطق النزاعات، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال.

وخلال حفل الختام، نقل اللواء دكتور مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتطوير البرامج التدريبية الموجهة للدول الإفريقية بما يسهم في تنمية القدرات الأمنية بأسلوب علمي حديث يدعم أمن واستقرار القارة.

من جانبها، أكدت السفيرة مساعد وزير الخارجية، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الوكالة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات الأمنية في إفريقيا بالتعاون مع أكاديمية الشرطة، مشيرة إلى أن تعزيز الأمن والاستقرار بالدول الإفريقية يُعد من أولويات عمل الوكالة في إطار دعم التنمية ونشر السلام.

وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا متكاملًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجالات التدريب الأمني، بمشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين المتخصصين.

وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية، لما لمسوه من احترافية عالية خلال فترة التدريب، مؤكدين أن ما اكتسبوه من خبرات سيُسهم في دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في بلادهم.

وفي ختام الحفل، تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير.