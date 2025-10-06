عاد "أحمد ك."، 41 عامًا، إلى منزله متعبًا بعد يوم عمل شاق، لكنه كان سعيدًا؛ فزوجته وعدته بسهرة لا تُنسى. استقبلته بابتسامة ساحرة، وأعدت له مشروبه المفضل بعد أن دسّت فيه مادة مخدّرة. شرب الزوج مطمئنًا، غير مدرك أن آخر رشفة ستكون بداية النهاية.

وما إن فقد القدرة على الحركة، حتى اتصلت بعشيقها: "تعالى خلّص عليه"، ليحضر وينفّذ الجريمة.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها مصراوي من واقع التحريات والمصادر الرسمية، نروي تفاصيل مقتل "أحمد ك." على يد زوجته "منى أ."، تصغره بتسع سنوات، بمساعدة عشيقها "أيمن"، في محافظة قنا عام 2017.

بدأت الحكاية عام 2010 بزواجٍ هادئ جمع أحمد ومنى في إحدى قرى مركز قوص. عاش الزوجان حياة بسيطة رُزقا خلالها بطفل واحد؛ الزوج يعمل باليومية ويزرع أرضه، والزوجة ترعى شؤون بيتها. لكن بعد سبع سنوات، تبدّل الحال تمامًا.

في أحد أيام عام 2017، وأثناء تجوّل منى في سوق القرية، ألقى عليها بائع خضروات كلمات غزل، وأعطاها مشترياتها بسعر أقل، ثم تبادلا أرقام الهواتف.

تطورت العلاقة سريعًا إلى مكالمات ليلية وهمسات مُحرّمة، ثم لقاءات خفية. أصبح السوق الأسبوعي موعدها المنتظر، ووجدت في البائع ما ظنّت أنه "حب" يعوّضها عما افتقدته في بيتها.

مع الوقت، لاحظ الزوج تغير تصرفاتها وكثرة خروجها بحجج واهية، فبدأت الشكوك تساوره. تضايقت الزوجة من مراقبته، وقررت بالتنسيق مع عشيقها التخلص منه نهائيًا.

وضعا خطة محكمة: الزوجة تدس مادة مخدّرة في المشروب، والعشيق يتولى إنهاء حياته طعنًا.

في اليوم المحدد، أعدّت الزوجة المشروب المفضل لزوجها، ودسّت فيه المخدّر. وما إن شربه حتى فقد وعيه، لتتصل بعشيقها الذي حضر إلى المنزل في هدوء، وسدّد له طعنات قاتلة أودت بحياته على الفور، ثم ألقيا الجثة في أرض زراعية مجاورة للمنزل.

بعد ساعات، اكتشف الجيران الجريمة وأبلغوا الأجهزة الأمنية. تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وبفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، توصلت التحريات إلى تورط الزوجة وعشيقها.

أحد الشهود أكد رؤيته لرجل خرج بصحبة "منى" من المنزل وقت وقوع الجريمة. وبضبطهما، اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها "أيمن"، ومثّلا الجريمة أمام النيابة العامة بمسرح الحادث.

أسندت النيابة العامة إليهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها، وبإجماع الآراء، في سبتمبر 2019، بإعدام "منى" و"أيمن" شنقًا حتى الموت.