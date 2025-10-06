إعلان

مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ128 مليون جنيه في 3 محافظات | صور

كتب : علاء عمران

12:37 م 06/10/2025
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية ضد بؤر الاتجار بالمواد المخدرة، حيث لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، خلال حملة أمنية موسعة استهدفت عددًا من المحافظات، وأسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت قيمتها 128 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا (قتل عمد – شروع في قتل – اتجار بالمواد المخدرة – خطف – سلاح ناري)، وذلك بنطاق محافظات أسيوط، قنا، أسوان.

كما تم ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية، وبحوزتهم طن و172 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيدرو)، وكمية من الأقراص المخدرة، و7 قطع أسلحة نارية.

وقدّرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 128 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

