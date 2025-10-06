أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بداية من الأربعاء 8 أكتوبر الجاري وحتى 15 من الشهر نفسه، من خلال 28 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تم تخصيصها لتلقي طلبات الترشح.

وأكدت الهيئة أن طلب الترشح يجب أن يُرفق بمجموعة من المستندات الأساسية، التي تشمل:

1- بيان السيرة الذاتية لطالب الترشح، موضحًا خبراته العلمية والعملية، وفق النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- بيان الحالة الحزبية موضحًا ما إذا كان المرشح مستقلًا أو حزبيًا، مع تقديم شهادة رسمية موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتمه حال الانتماء الحزبي.

4- إقرار الذمة المالية لطالب الترشح وزوجته وأولاده القصر.

5- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

6- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، مع التأكيد أن التصالح في جرائم الخدمة العسكرية لا يُعد إعفاءً.

7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8- شهادة الميلاد المميكنة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

9- شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية تفيد قيد طالب الترشح بقاعدة بيانات الناخبين بعد تاريخ دعوة الناخبين.

10- شهادة رسمية بالاستقالة إذا كان المتقدم يشغل وظيفة في القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات القضائية أو الرقابية أو التنفيذية.

10- موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان المتقدم من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.

11- ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بمكاتب البريد، لإيداع التبرعات والمصاريف الانتخابية وفقًا للضوابط المحددة.

وأكدت الهيئة أن قيمة التأمين تبلغ 30 ألف جنيه، يتم إيداعها بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الشروط القانونية الواجب توافرها في المرشح تشمل:

1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

3- ألا يقل عمره عن 25 عامًا يوم فتح باب الترشح.

4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.

6- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو الشيوخ بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع قانونًا.

وأكدت الهيئة أن الهدف من تحديد هذه المستندات والشروط هو ضمان شفافية العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشددة على أن استقبال الطلبات سيجري في مقار المحاكم الابتدائية المحددة بكل محافظة خلال فترة التقديم المعلنة.