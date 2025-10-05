مشاجرة بالأسلحة بسبب لهو الأطفال في المنيا

شهدت محافظة المنيا واقعة مثيرة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية والبيضاء بين مجموعة من الأشخاص بمركز بني مزار.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص ملابسات المقطع، وتبيّن أن المشاجرة وقعت يوم 3 أكتوبر الجاري بين طرفين من الأهالي بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.

وأسفرت التحريات عن أن الطرف الأول مكوّن من 3 أشخاص أحدهم مصاب برش خرطوش، بينما الطرف الثاني يضم 3 أشخاص أيضًا، أحدهم مصاب بجرح قطعي، وقد تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة وهي: بندقية خرطوش، وسلاح أبيض، وطبنجة صوت.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.