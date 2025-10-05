هتك عرض فتاة في ميكروباص.. الجنايات تعاقب "حداد" بالسجن 3 سنوات

بعد القبض عليه هناك.. ضحايا "مستريح السيارات" يناشدون الإمارات تسليمه إلى

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة حداد بالسجن المشدد 3 سنوات، على خليفة اتهامه بهتك عرض فتاة داخل ميكروباص بالعمرانية.

ترأس هيئة الدائرة، المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود صالح محمود، وعمرو أحمد محمد، وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وسكرتارية خالد شعبان.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10867 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 5659 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "شريف.ح" حداد، هتك عرض المجني عليها "م.ع" بالقوة مستغلًا عدم تمكنها من رؤيته لكونه جالسًا خلفها مُباشرةً في ميكروباص.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتاة المجني عليها، وأكدت في التحقيقات أنها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص في منطقة العمرانية، تفاجأت بجلوس المتهم بالمعقد خلفها، ولمس أجزاء حساسة من جسدها مستغلًا عدم تمكنها من رؤيته قاصدًا من ذلك التعدي عليها جنسيًا وإتيان فعل منافي للآداب.

وفق أوراق الدعوى فإن تحريات المباحث، أكدت صحة الواقعة، وعزي قصد المتهم من ارتكاب فعلته بحق المجني عليها الفتاة، لإشباع رغبته الجنسية.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار عبد المجيد الشريف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الحداد إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أدانته بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام.