لحظة انتهت بسقوط لص الهواتف في القاهرة

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضب المواطنين، أظهر شخصًا يتسلل داخل أحد المحال التجارية بالعاصمة القاهرة، قبل أن يمد يده بسرعة ويستولي على هاتف محمول بأسلوب المغافلة، ثم يغادر المكان بخطواتٍ هادئة وكأنه لم يفعل شيئًا.

لكن ما ظنه اللص سرقة ذكية كان بداية خيط النهاية، إذ تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لفحص الفيديو المتداول، وتتبّع هوية الجاني من خلال تحليل الصور وكاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

وخلال ساعات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة — وهو عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام — وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب السرقة على النحو الذي ظهر في الفيديو.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ كشف المتهم عن تورطه في أربع وقائع سرقة أخرى نفّذها بالأسلوب نفسه داخل عدد من المحال التجارية بالقاهرة، مستغلًا لحظات انشغال أصحابها بالزبائن أو بالمحاسبة.

واعترف الجاني كذلك بأنه كان يبيع المسروقات لأحد معارفه سيئ النية، وهو أيضًا مسجل جنائي ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، حيث تمكنت الشرطة من ضبطه هو الآخر، وبحوزته مجموعة من الهواتف المحمولة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وعرضهما على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهما.