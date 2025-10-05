شهدت منطقة منشأة ناصر، جريمة قتل مأساوية حين أقبلت ربة منزل على قتل زوجها بمساعدة عشيقها، ومحاولة طمس معالم الجريمة، لعدم التعرف على هويتها.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في 2019؛ كي يخلو لهما المنزل تمامًا حينما يرغبا في اللقاء سويًا.

المتهمين في الواقعة هما "أ. م" 25 سنة سائق، وعشيقته "م. ج" 22 سنة ربة منزل، حيث قاما بقتل المجني عليه "ه. ع" زوجة المتهمة، عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيتا النية للتخلص منه نهائيًا.

تفاصيل الواقعة حينما نشأت علاقة غير شرعية بين المتهمين، توطدت تلك العلاقة بينهما لدرجة أنهما باتا لا يستطيعان الفراق، هنا بدأ المتهمان التفكير في طريقة تضمن لهما البقاء معًا دون أن يعكر صفوهما أي شخص.

تردد إلى ذهن المتهمان فكرة التخلص من زوج العشيقة، فبيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدت الزوجة لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وضعته داخل أحد أدراج مسكن ضحيتهما.

العشيق توجه صوب مسكن المجني عليه، وتسلل بداخله من نافذة الحمام بخطى هادئة، واستل السكين، وتوجه نحو المجني عليه أثناء تواجده على فراشه وخلوده لنومه، وسدد له طعنة بظهره.

حاول المجني عليه الدفاع عن نفسه، وانتزاع السلاح من يد الجاني، إلا أن المتهم طعنه طعنة أخرى بجسده أودت بحياته، ليستكملا علاقتهما غير المشروعة.

لم يتوقف المتهمان عند ذلك، بل حاولا التخلص من جثمان الضحية، لكنهما لم يستطيعا ذلك، فمعالم الجريمة ساعدة أسرة الضحية في التيقن من أن زوجته وراء قتله بمساعدة شخص ما على علاقة به.

أسرة الضحية لم تنتظر كثيرًا وأبلغت قسم الشرطة التابعين له بمقتل الضحية، ليلقي رجال الأمن القبض على المتهمة ومن ثم عشيقها.

بدورها أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس المتهمين، وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالتهما إلى محكمة الجنايات وأسند إليهما في القضية المقيدة برقم 297 لسنة 2019 جنايات منشأة ناصر، تهمة القتل العمد.

وفي ديسمبر من عام 2020 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالإعدام للسيدة وعشيقها، لاتهامهما بقتل زوجها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

