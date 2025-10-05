إعلان

رصاصة بالوجه تنتهي بجثة في المعادي

كتب : محمد شعبان

08:35 م 05/10/2025

إطلاق نار - أرشيفية

ساد الرعب والارتباك شارع محمد خليل بمنطقة ثكنات المعادي، بعدما سُمع دوي طلق ناري اخترق سكون المنطقة، ليتبيّن بعد دقائق أن شابًا سقط جثة هامدة متأثرًا بإصابته بخرطوش في الوجه.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث عُثر على الجثمان ملقى أمام أحد العقارات، والدماء تغطي وجهه نتيجة طلق خرطوش.

فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان، وبدأت فِرق البحث الجنائي في فحص الكاميرات وسماع أقوال الشهود لتحديد ملابسات الواقعة وهوية مطلق النار وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

