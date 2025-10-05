انهيار مفاجئ في بدر.. بوابة مصنع تحت الإنشاء تسقط على عمال وتُصيب 3

شهدت منطقة الـ800 فدان بمدينة بدر حادثًا مؤسفًا مساء اليوم، بعدما انهارت بوابة أحد المصانع تحت الإنشاء أثناء محاولة إغلاقها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم على الفور إلى مستشفى بدر الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط بوابة معدنية ضخمة أثناء غلقها داخل أحد مواقع الإنشاء بالمنطقة، مما أدى إلى إصابة عدد من العمال كانوا متواجدين بالموقع لحظة الحادث.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم رفع البوابة المنهارة ونقل المصابين، فيما جرى تأمين محيط المصنع ومنع اقتراب المواطنين لحين انتهاء أعمال المعاينة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن البوابة كانت قيد التركيب، وأن الحادث وقع نتيجة خلل في توازن المفصلات الحديدية أثناء الإغلاق، ما أدى إلى سقوطها المفاجئ فوق العاملين.

كما كلفت النيابة العامة الأجهزة الفنية والهندسية بسرعة إعداد تقرير شامل عن سبب الانهيار، وبيان مدى توافر معايير السلامة داخل الموقع، مع التحفظ على القائمين بأعمال التركيب لحين انتهاء التحقيقات.