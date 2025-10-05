قرار قضائي بشأن محاكمة 11 متهمًا بقضية "خلية داعش التجمع الأول"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل استكمال محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش التجمع" لجلسة 12 ديسمبر.

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، المتهمون جميعًا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجه للمتهمون تهم الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفي.

