وجبة غامضة في ناهيا تنتهي بتسمم 4 أشخاص

كتب : محمد شعبان

05:35 م 05/10/2025

تسمم غذائي - ارشيفية

ليلة عادية في شارع ناهيا، قرب مركز الزهراء للولادة، تحولت فجأة إلى حالة طوارئ بعد ما سُمعت أصوات استغاثة متكررة من أحد المنازل.

بلاغ وصل لغرفة عمليات النجدة بإصابة 4 أشخاص بحالة إعياء شديدة وقيء مستمر بعد تناولهم وجبة يشتبه إنها كانت السبب في تسمم غذائي جماعي.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، ونقلت المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وسط متابعة دقيقة من الجهات الطبية والأمنية لتحديد سبب الواقعة.

في الوقت نفسه، بدأت الأجهزة المعنية تحرياتها حول مصدر الوجبة، وهل كانت من مطعم أو تم إعدادها داخل المنزل.

حالات تسمم تسمم ناهيا بولاق الجيزة

