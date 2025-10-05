تفاصيل إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالصف



كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال إلى مقر عملهم بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، كما أمرت بتوقيع الكشف الطبي على المصابين وسماع أقوالهم عقب استقرار حالتهم الصحية، وبيان مدى وجود شبهة جنائية أو إهمال في القيادة.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بدائرة مركز الصف.

وتبيّن من المعاينة أن السائق، البالغ من العمر 50 عامًا، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة العمال الذين كانوا بصحبته في الصندوق الخلفي.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27