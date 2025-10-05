خلاف على أولوية المرور يتحول لمشاجرة بالسكاكين في حدائق القبة | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأحد، أنه ورد لقسم شرطة حدائق القبة بلاغ من أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم – بتضرره من آخر لقيامه بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض نتيجة مشادة كلامية نشبت بينهما على خلفية خلاف حول أولوية المرور أثناء سيرهما مترجلين بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، عاطل وله معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش وسلاح أبيض مستخدم في التعدي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازة السلاحين بقصد ترويع الأهالي وفرض السيطرة على المنطقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.