الداخلية: استمرار التيسيرات للمواطنين في استخراج الخدمات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم أثناء حصولهم على الخدمات المختلفة.

كما استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم بشكل فوري.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وذلك في إطار أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

