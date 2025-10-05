76 متهما في قضية "الهيكل الإداري بالقطامية".. أمام الجنايات

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 76 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الهيكل الإداري".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

وكشف أمر الإحالة، في القضية رقم 8759 لسنة 2024 جنايات القطامية، أنه خلال الفترة من عام 2013 حتى 2024، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة جماعة إرهابية، كان الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثامن حتى الأخير، وفق أوراق الدعوى، انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية.,

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة.