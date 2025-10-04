تأجيل محاكمة 63 متهمًا في خلية "الهيكل الإداري للإخوان" لـ6 ديسمبر

كتب- صابر المحلاوي:

أجّلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 63 متهمًا في القضية رقم 14488 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ"خلية الهيكل الإداري للإخوان"، إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل للاطلاع.

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2021 حتى 4 ديسمبر 2024، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس عشر قيادة جماعة إرهابية تُسمى "الهيكل الإداري للإخوان"، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من السادس عشر حتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.