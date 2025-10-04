إعلان

ضبط طالب اعتدى على فتاة بالضرب في الشرابية

كتب : مصراوي

08:30 م 04/10/2025

ضبط طالب اعتدى على فتاة بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعدي أحد الأشخاص على فتاة بالضرب في الشارع.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من عامل ونجلته، مقيمان بدائرة القسم، يتضرران فيه من قيام أحد الأشخاص بمعاكسة الفتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالضرب أمام المارة دون أن تصاب بأذى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب ما ورد بمقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

