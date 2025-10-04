القبض على سائق نقل ذكي طمس لوحات سيارته في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة أثناء سيره أعلى أحد الكباري بمحافظة الجيزة وقد طمس اللوحات المعدنية الخلفية للمركبة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنها سارية التراخيص، وأن قائدها يعمل سائقًا بأحد تطبيقات النقل الذكي، ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك برغبته في تلافي المخالفات المرورية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.